Advertisement

Full list of 51 Principal Secretaries under Ruto’s broad-based cabinet

Amos Robi
Amos Robi 12:44 - 22 May 2026
Add Pulse as a preferred source on Google
President William Ruto shares a Cabinet meeting at State House, Nairobi on November 11, 2025
The president is yet to fill one PS slot that went vacant in April 2026 following the resignation of the Principal Secretary, leaving the State Department temporarily without a substantive head.
Advertisement

President William Ruto’s broad-based government reshuffle brought in new Principal Secretaries (PSs) across key ministries, marking one of the biggest changes in the civil service leadership since the administration took office.

Advertisement

The changes followed consultations and political realignments that saw both fresh appointments and reassignments across State Departments.

The PSs play a critical role in running government operations at ministry level, overseeing policy implementation and coordinating day-to-day functions.

Below is the latest confirmed lineup of Principal Secretaries across ministries and state departments.

1. Ministry of Interior and National Administration

Cabinet Secretary: Kipchumba Murkomen

  • Internal Security and National Administration – Dr. Raymond Omollo

  • Correctional Services – Dr. Salome Beacco

  • Immigration and Citizen Services – Dr. Julius Bitok

Advertisement

2. Ministry of Foreign and Diaspora Affairs (under Prime CS)

Overseeing Authority: Musalia Mudavadi

  • Foreign Affairs – Dr. Korir Sing’Oei

  • Diaspora Affairs – Roseline K. Njogu

3. Office of the Prime Cabinet Secretary

Prime CS: Musalia Mudavadi

  • Cabinet Affairs – Julius Korir

  • National Government Coordination – Ahmed Abdisalam Ibrahim

  • Parliamentary Affairs – CPA Dr. Aurelia C. Rono

  • Office Coordination – Joseph N. Busiega

4. Office of the Deputy President

Deputy President: Kithure Kindiki

  • Dr. Idris Salim Dokota – Principal Secretary, State Department for Cabinet Affairs

  • Michael Lenasalon – Principal Secretary, State Department for Devolution

  • Moses N. Mbaruku – Principal Administrative Secretary, Office of the Deputy President

Principal Secretaries Dr. Idris Salim Dokota – State Department for Cabinet Affairs, Michael Lenasalon – State Department for Devolution and Moses N. Mbaruku – Principal Administrative Secretary, Office of the Deputy President
Principal Secretaries Dr. Idris Salim Dokota – State Department for Cabinet Affairs, Michael Lenasalon – State Department for Devolution and Moses N. Mbaruku – Principal Administrative Secretary, Office of the Deputy President

5. Ministry of National Treasury and Economic Planning

Cabinet Secretary: John Mbadi

  • National Treasury – Dr. Boniface Makokha

  • Economic Planning – James Muhati

  • Public Investments and Assets Management – Cyrell Odede Wagunda

Advertisement

6. Ministry of Defence

Cabinet Secretary: Soipan Tuya

  • Defence Administration – Patrick Mariru

7. Ministry of Roads and Transport

Cabinet Secretary: Davis Chirchir

  • Roads – Eng. Joseph Mbugua

  • Transport – Mohamed Daghar

8. Ministry of Energy and Petroleum

Cabinet Secretary: Opiyo Wandayi

  • Energy – Alex Wachira

  • Petroleum – Vacant (The Principal Secretary for the State Department for Petroleum is currently vacant following the April 2026 resignation of former PS Mohamed Liban. He stepped down amid a government inquiry into irregularities in fuel supply operations within the energy sector.)

9. Ministry of Health

Cabinet Secretary: Aden Duale

  • Medical Services – Dr. Oluga Fredrick Ouma

  • Public Health and Professional Standards – Mary Muthoni Muriuki

Dr. Ouma Oluga, the Principal Secretary of the State Department for Medical Services
Advertisement

10. Ministry of Education

Cabinet Secretary: Julius Migos Ogamba

  • Basic Education – Dr. Belio Kipsang

  • Higher Education and Research – Prof. Abdulrazak Shaukat

  • TVET – Dr. Esther Thaara Muoria

11. Ministry of Agriculture and Livestock Development

Cabinet Secretary: Mutahi Kagwe

  • Agriculture – Dr. Paul Ronoh

  • Livestock Development – Jonathan Mueke

12. Ministry of ICT and Digital Economy

Cabinet Secretary: William Kabogo

  • ICT and Digital Economy – Eng. John Kipchumba Tanui

  • Broadcasting and Telecommunications – Stephen Isaboke

13. Ministry of Trade, Investment and Industry

Cabinet Secretary: Lee Kinyanjui

  • Trade – Regina Akoth Ombam

  • Investment Promotion – Abubakar Hassan Abubakar

  • Industry – Dr. Juma Mukhwana

14. Ministry of Cooperatives and MSME Development

Cabinet Secretary: Wycliffe Oparanya

  • Cooperatives – Patrick Kilemi

  • MSMEs Development – Beatrice Inyangala

15. Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development

Cabinet Secretary: Alice Wahome

  • Lands and Physical Planning – Nixon Korir

  • Housing and Urban Development – Charles Hinga Mwaura

  • Public Works – Joel Arumonyang

16. Ministry of Environment and Climate Change

Cabinet Secretary: Deborah Barasa

  • Environment and Climate Change – Dr. Festus Ng’eno

  • Forestry – Gitonga Mugambi

17. Ministry of Water, Sanitation and Irrigation

Cabinet Secretary: Eric Muriithi Muuga

  • Water and Sanitation – Julius Korir

  • Irrigation – Ephantus Kimotho

18. Ministry of Tourism and Wildlife

Cabinet Secretary: Rebecca Miano

  • Tourism – John Ololtuaa

  • Wildlife – Sylvia Museiya

19. Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports

Cabinet Secretary: Salim Mvurya

  • Youth Affairs – Fikirini Kahindi Jacobs

  • Sports – Peter Tum

Advertisement
Fikirini Jacobs Katoi Kahindi when he officially took office as the Principal Secretary (PS) in the State Department for Youth Affairs
Fikirini Jacobs Katoi Kahindi when he officially took office as the Principal Secretary (PS) in the State Department for Youth Affairs

20. Ministry of EAC, ASALs and Regional Development

Cabinet Secretary: Beatrice Askul Moe

  • EAC Affairs – Dr. Caroline Wanjiru Karugu

  • ASALs and Regional Development – Kello Harsama

21. Ministry of Labour and Social Protection

Cabinet Secretary: Alfred Mutua

  • Labour – CPA Carren Ageng’o Achieng

  • Social Protection – Joseph Mugosi Mutavi

22. Ministry of Gender, Culture, Arts and Heritage

Cabinet Secretary: Hanna Wendot Cheptumo

  • Gender and Affirmative Action – Anne Wang’ombe

  • Culture, Arts and Heritage – Ummi Mohamed Bashir

23. State Law Office

Attorney General: Dorcas Oduor

  • Justice, Human Rights and Constitutional Affairs – Judith Naiyari Pareno Ramaita

Advertisement
Share
Subscribe
Latest Videos
Has the Government Educated Kenyans About Coronavirus?
Video
20.08.2024
Has the Government Educated Kenyans About Coronavirus?
Advertisement
Advertisement
More from Pulse Kenya
Kenyatta University leadership row deepens over VC appointment
News
22.05.2026
Kenyatta University leadership row deepens over VC appointment
Full list of 51 Principal Secretaries under Ruto’s broad-based cabinet
News
22.05.2026
Full list of 51 Principal Secretaries under Ruto’s broad-based cabinet
President William Ruto
News
22.05.2026
What changed after transport bosses met Ruto in Mombasa
How a tense presser turned Kennedy Kaunda into an overnight internet sensation
News
21.05.2026
How a tense presser turned Kennedy Kaunda into an overnight internet sensation
Nadia Mukami reveals long struggle before split with Arrow Bwoy
Entertainment
21.05.2026
Nadia Mukami reveals long struggle before split with Arrow Bwoy
Interior PS Omollo pushes back against claims of political interference
News
20.05.2026
Interior PS Omollo pushes back against claims of political interference