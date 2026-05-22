Full list of 51 Principal Secretaries under Ruto’s broad-based cabinet
President William Ruto’s broad-based government reshuffle brought in new Principal Secretaries (PSs) across key ministries, marking one of the biggest changes in the civil service leadership since the administration took office.
The changes followed consultations and political realignments that saw both fresh appointments and reassignments across State Departments.
The PSs play a critical role in running government operations at ministry level, overseeing policy implementation and coordinating day-to-day functions.
Below is the latest confirmed lineup of Principal Secretaries across ministries and state departments.
1. Ministry of Interior and National Administration
Cabinet Secretary: Kipchumba Murkomen
Internal Security and National Administration – Dr. Raymond Omollo
Correctional Services – Dr. Salome Beacco
Immigration and Citizen Services – Dr. Julius Bitok
2. Ministry of Foreign and Diaspora Affairs (under Prime CS)
Overseeing Authority: Musalia Mudavadi
Foreign Affairs – Dr. Korir Sing’Oei
Diaspora Affairs – Roseline K. Njogu
3. Office of the Prime Cabinet Secretary
Prime CS: Musalia Mudavadi
Cabinet Affairs – Julius Korir
National Government Coordination – Ahmed Abdisalam Ibrahim
Parliamentary Affairs – CPA Dr. Aurelia C. Rono
Office Coordination – Joseph N. Busiega
4. Office of the Deputy President
Deputy President: Kithure Kindiki
Dr. Idris Salim Dokota – Principal Secretary, State Department for Cabinet Affairs
Michael Lenasalon – Principal Secretary, State Department for Devolution
Moses N. Mbaruku – Principal Administrative Secretary, Office of the Deputy President
5. Ministry of National Treasury and Economic Planning
Cabinet Secretary: John Mbadi
National Treasury – Dr. Boniface Makokha
Economic Planning – James Muhati
Public Investments and Assets Management – Cyrell Odede Wagunda
6. Ministry of Defence
Cabinet Secretary: Soipan Tuya
Defence Administration – Patrick Mariru
7. Ministry of Roads and Transport
Cabinet Secretary: Davis Chirchir
Roads – Eng. Joseph Mbugua
Transport – Mohamed Daghar
8. Ministry of Energy and Petroleum
Cabinet Secretary: Opiyo Wandayi
Energy – Alex Wachira
Petroleum – Vacant (The Principal Secretary for the State Department for Petroleum is currently vacant following the April 2026 resignation of former PS Mohamed Liban. He stepped down amid a government inquiry into irregularities in fuel supply operations within the energy sector.)
9. Ministry of Health
Cabinet Secretary: Aden Duale
Medical Services – Dr. Oluga Fredrick Ouma
Public Health and Professional Standards – Mary Muthoni Muriuki
10. Ministry of Education
Cabinet Secretary: Julius Migos Ogamba
Basic Education – Dr. Belio Kipsang
Higher Education and Research – Prof. Abdulrazak Shaukat
TVET – Dr. Esther Thaara Muoria
11. Ministry of Agriculture and Livestock Development
Cabinet Secretary: Mutahi Kagwe
Agriculture – Dr. Paul Ronoh
Livestock Development – Jonathan Mueke
12. Ministry of ICT and Digital Economy
Cabinet Secretary: William Kabogo
ICT and Digital Economy – Eng. John Kipchumba Tanui
Broadcasting and Telecommunications – Stephen Isaboke
13. Ministry of Trade, Investment and Industry
Cabinet Secretary: Lee Kinyanjui
Trade – Regina Akoth Ombam
Investment Promotion – Abubakar Hassan Abubakar
Industry – Dr. Juma Mukhwana
14. Ministry of Cooperatives and MSME Development
Cabinet Secretary: Wycliffe Oparanya
Cooperatives – Patrick Kilemi
MSMEs Development – Beatrice Inyangala
15. Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development
Cabinet Secretary: Alice Wahome
Lands and Physical Planning – Nixon Korir
Housing and Urban Development – Charles Hinga Mwaura
Public Works – Joel Arumonyang
16. Ministry of Environment and Climate Change
Cabinet Secretary: Deborah Barasa
Environment and Climate Change – Dr. Festus Ng’eno
Forestry – Gitonga Mugambi
17. Ministry of Water, Sanitation and Irrigation
Cabinet Secretary: Eric Muriithi Muuga
Water and Sanitation – Julius Korir
Irrigation – Ephantus Kimotho
18. Ministry of Tourism and Wildlife
Cabinet Secretary: Rebecca Miano
Tourism – John Ololtuaa
Wildlife – Sylvia Museiya
19. Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports
Cabinet Secretary: Salim Mvurya
Youth Affairs – Fikirini Kahindi Jacobs
Sports – Peter Tum
20. Ministry of EAC, ASALs and Regional Development
Cabinet Secretary: Beatrice Askul Moe
EAC Affairs – Dr. Caroline Wanjiru Karugu
ASALs and Regional Development – Kello Harsama
21. Ministry of Labour and Social Protection
Cabinet Secretary: Alfred Mutua
Labour – CPA Carren Ageng’o Achieng
Social Protection – Joseph Mugosi Mutavi
22. Ministry of Gender, Culture, Arts and Heritage
Cabinet Secretary: Hanna Wendot Cheptumo
Gender and Affirmative Action – Anne Wang’ombe
Culture, Arts and Heritage – Ummi Mohamed Bashir
23. State Law Office
Attorney General: Dorcas Oduor
Justice, Human Rights and Constitutional Affairs – Judith Naiyari Pareno Ramaita
