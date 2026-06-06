Top 10 private universities in Kenya, what you should know about them
Kenya's higher education landscape has witnessed significant growth, with private universities playing a pivotal role in offering diverse academic programs and fostering innovation.
These institutions provide flexible learning options, modern facilities, and international collaborations, making them attractive to students seeking quality education.
Top 10 private universities in Kenya, what you should know about them
This article highlights ten prominent private universities in Kenya, detailing their locations, histories, flagship programs, and unique features to assist prospective students in making informed choices.
1. Strathmore University
Location: Nairobi
Founded: 1961
Flagship Programs: Business, Law, IT, Data Science, Hospitality Management
Notable Features: Renowned for academic excellence, ethical leadership, and industry partnerships.
2. Daystar University
Location: Athi River (Main Campus), Nairobi
Founded: 1964
Flagship Programs: Communication, Theology, Nursing, Computer Science, Business Administration
Notable Features: Emphasises Christian values and holistic education.
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3. United States International University – Africa (USIU-Africa)
Location: Kasarani, Nairobi
Founded: 1989
Flagship Programs: International Business Administration, Psychology, International Relations, Film Production
Notable Features: Offers U.S.-accredited programs and boasts a diverse student body.
4. Catholic University of Eastern Africa (CUEA)
Location: Lang’ata, Nairobi
Founded: 1984
Flagship Programs: Theology, Law, Business, Education, Social Sciences
Notable Features: Integrates ethical formation with academic instruction.
5. Mount Kenya University (MKU)
Location: Thika (Main Campus), with campuses in Nairobi, Mombasa, Nakuru, Eldoret, and others
Founded: 1996
Flagship Programs: Health Sciences, Business, Law, Education, Engineering
Notable Features: One of the largest private universities in Kenya with a wide range of programs.
6. Kabarak University
Location: Nakuru County
Founded: 2002
Flagship Programs: Law, Medicine, Business, Education, Music
Notable Features: Founded on Christian principles, emphasizing moral and ethical values.
7. Kenya Methodist University (KeMU)
Location: Meru (Main Campus), with campuses in Nairobi and Mombasa
Founded: 1997
Flagship Programs: Business Administration, Health Sciences, Education, Computer Science
Notable Features: Focuses on holistic education grounded in Christian values.
8. Africa Nazarene University (ANU)
Location: Ongata Rongai, Kajiado County
Founded: 1994
Flagship Programs: Law, Business, Computer Science, Theology, Peace and Conflict Studies
Notable Features: Affiliated with the Church of the Nazarene, emphasising character development.
9. University of Eastern Africa, Baraton (UEAB)
Location: Baraton, Nandi County
Founded: 1980
Flagship Programs: Health Sciences, Agriculture, Business, Education
Notable Features: Seventh-day Adventist institution focusing on holistic education.
10. Great Lakes University of Kisumu (GLUK)
Location: Kisumu
Founded: 2006
Flagship Programs: Community Health, Nursing, Business, Theology
Notable Features: Emphasises community-based education and research.
Choosing the Right Private University in Kenya
When selecting a private university, consider the following factors:
Accreditation: Ensure the university is accredited by the Commission for University Education (CUE).
Program Offerings: Choose an institution that offers programs aligned with your career goals.
Facilities: Evaluate the quality of facilities such as libraries, laboratories, and accommodation.
Reputation: Research the university's reputation, alumni success, and industry partnerships.
Location: Consider the campus location in relation to your preferences and needs.
Private universities in Kenya offer diverse programs and unique environments that cater to various academic and professional aspirations.
By considering factors such as accreditation, program offerings, and institutional reputation, students can make informed decisions to pursue quality higher education in Kenya.h