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Top 10 private universities in Kenya, what you should know about them

Denis Mwangi
Denis Mwangi 16:01 - 06 June 2026
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Graduates throwing their hats in the air to celebrate
Graduates throwing their hats in the air to celebrate
Private universities in Kenya offer diverse programs and unique environments that cater to various academic and professional aspirations.
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Kenya's higher education landscape has witnessed significant growth, with private universities playing a pivotal role in offering diverse academic programs and fostering innovation. 

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These institutions provide flexible learning options, modern facilities, and international collaborations, making them attractive to students seeking quality education. 

Top 10 private universities in Kenya, what you should know about them

This article highlights ten prominent private universities in Kenya, detailing their locations, histories, flagship programs, and unique features to assist prospective students in making informed choices.

1. Strathmore University

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Location: Nairobi

Founded: 1961

Flagship Programs: Business, Law, IT, Data Science, Hospitality Management

Notable Features: Renowned for academic excellence, ethical leadership, and industry partnerships.

Strathmore University
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2. Daystar University

Location: Athi River (Main Campus), Nairobi

Founded: 1964

Flagship Programs: Communication, Theology, Nursing, Computer Science, Business Administration

Notable Features: Emphasises Christian values and holistic education.

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Daystar University

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3. United States International University – Africa (USIU-Africa)

Location: Kasarani, Nairobi

Founded: 1989

Flagship Programs: International Business Administration, Psychology, International Relations, Film Production

Notable Features: Offers U.S.-accredited programs and boasts a diverse student body.

United States International University

4. Catholic University of Eastern Africa (CUEA)

Location: Lang’ata, Nairobi

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Founded: 1984

Flagship Programs: Theology, Law, Business, Education, Social Sciences

Notable Features: Integrates ethical formation with academic instruction.

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Catholic University of Eastern Africa
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5. Mount Kenya University (MKU)

Location: Thika (Main Campus), with campuses in Nairobi, Mombasa, Nakuru, Eldoret, and others

Founded: 1996

Flagship Programs: Health Sciences, Business, Law, Education, Engineering

Notable Features: One of the largest private universities in Kenya with a wide range of programs. 

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Mount Kenya University

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6. Kabarak University

Location: Nakuru County

Founded: 2002

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Flagship Programs: Law, Medicine, Business, Education, Music

Notable Features: Founded on Christian principles, emphasizing moral and ethical values.

Kabarak University

7. Kenya Methodist University (KeMU)

Location: Meru (Main Campus), with campuses in Nairobi and Mombasa

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Founded: 1997

Flagship Programs: Business Administration, Health Sciences, Education, Computer Science

Notable Features: Focuses on holistic education grounded in Christian values.

Kenya Methodist University

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8. Africa Nazarene University (ANU)

Location: Ongata Rongai, Kajiado County

Founded: 1994

Flagship Programs: Law, Business, Computer Science, Theology, Peace and Conflict Studies

Notable Features: Affiliated with the Church of the Nazarene, emphasising character development.

Africa Nazarene University

9. University of Eastern Africa, Baraton (UEAB)

Location: Baraton, Nandi County

Founded: 1980

Flagship Programs: Health Sciences, Agriculture, Business, Education

Notable Features: Seventh-day Adventist institution focusing on holistic education. 

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10. Great Lakes University of Kisumu (GLUK)

Location: Kisumu

Founded: 2006

Flagship Programs: Community Health, Nursing, Business, Theology

Notable Features: Emphasises community-based education and research.

Great Lakes University of Kisumu

Choosing the Right Private University in Kenya

When selecting a private university, consider the following factors:

  • Accreditation: Ensure the university is accredited by the Commission for University Education (CUE).

  • Program Offerings: Choose an institution that offers programs aligned with your career goals.

  • Facilities: Evaluate the quality of facilities such as libraries, laboratories, and accommodation.

  • Reputation: Research the university's reputation, alumni success, and industry partnerships.

  • Location: Consider the campus location in relation to your preferences and needs.

Private universities in Kenya offer diverse programs and unique environments that cater to various academic and professional aspirations. 

By considering factors such as accreditation, program offerings, and institutional reputation, students can make informed decisions to pursue quality higher education in Kenya.h

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